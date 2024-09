Tumori Perrone Aiom | Contro cancro collo utero vaccinare tutti i giovani

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Barcellona, 14 set. (Adnkronos Salute) - "Il tumore della cervice uterina è paradigmatico prima di tutto per quello che riguarda l'epidemiologia e le cause. Il Papillomavirus è la causa assolutamente prevalente. Abbiamo la possibilità didi entrambi i generi per prevenire il tumore, eliminando la causa". Così Francesco, presidente(Associazione italiana di oncologia medica), alla presentazione di uno studio sul trattamento immunoterapico con pembrolizumab, in combinazione con la chemioradioterapia concomitante, in occasione di Esmo 2024 che riunisce in questi giorni a Barcellona migliaia di oncologi da tutto il mondo.