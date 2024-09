Triathlon Nicola Azzano chiude al 6 posto la tappa di Valencia della World Cup

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 14 settembre 2024) Nella giornata odierna sono andate in scena le provedi(Spagna) valevoli per laCup 2024. Nella gara maschile è dominio dei padroni di casa. Successo per il classe 2003 David Cantero Del Campo con il tempo complessivo di 49:48 con 11 secondi di vantaggio sull’australiano Callum McClusky, quindi terza posizione per lo spagnolo Sergio Baxter Cabrera a 17. Quarta posizione per un altro iberico, Antonio Serrat Seoane a 19 secondi, quinto il belga Arnaud Mengal mentre è sesto il primo degli italiani,a 23. Settima posizione per il giovane statunitense classe 2005 Reese Vannerson a 24 secondi, quindi ottavo il canadese Liam Donnelly a 26, nona posizione per un altro spagnolo, Genis Grau a 28, mentre completa la top10 l’ungherese Gabor Faldum a 33.in 15a posizione, invece, Euan De Nigro.