Trenitalia | dal 21 sett no check-in su biglietti digitali regionali

(Di sabato 14 settembre 2024) Roma, 14 set. (askanews) – A partire da sabato 21embre, in anticipo rispetto a quanto comunicato nei mesi scorsi, il biglietto digitale regionale si validerà automaticamente all’orario di partenza programmata del treno acquistato e non sarà più necessario fare il-in. Lo riferisce con un comunicato(Gruppo FS Italiane). Questa novità è stata pensata per rispondere alle esigenze dei viaggiatori, offrendo una maggiore comodità e riducendo il rischio di dimenticare di validare il biglietto prima di salire a bordo. E forse anche per superare le polemiche Restano invariate le condizioni di flessibilità per il cambio di data e di orario del viaggio. I passeggeri potranno continuare a effettuare cambi illimitati di data e orario di viaggio fino alle 23:59 del giorno precedente la partenza.