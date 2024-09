Tragico incendio in Italia la vittima muore carbonizzata

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 14 settembre 2024) Tragedia nella mattinata di oggi, sabato 14 settembre 2024. Le fiamme sono divampate dal primo piano di una palazzina, in pieno centro. L', sfortunatamente, non ha dato scampo ad un uomo di 70 anni: il suo corpo è stato ritrovato dai vigili del fuoco carbonizzato. I sanitari hanno assistito in totale 37 persone. a Trezzo sull'Adda, morto un uomo di 70 anni Nella mattinata di oggi intorno alle 6:30, è scoppiato un'a Trezzo sull'Adda, in provincia di Milano. Le fiamme hanno invaso un'appartamento in via Jacopo da Trezzo 35, in pieno centro, in una palazzina di corte, al primo piano. Nell'è rimasto ucciso un uomo di 70 anni.