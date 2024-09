Torna il festival di spettacoli di burattini con i Pupi di Stac

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 14 settembre 2024) FIRENZE – Glidial centro di una rassegna itinerante in provincia di Firenze. Ventiseiin quindici Comuni, dall’anteprima dello scorso fine settimana a Impruneta, Reggello e Marradi fino al 29 settembre, con l’ultimo appuntamento a Scandicci. Fratelli, l’ottava edizione deldidi, dedicato al teatro di figura e di strada e diventato itinerante, è stato presentato a palazzo del Pegaso. “Succede dappertutto: nei teatri, nelle piazze, nelle biblioteche, negli spazi civici, in tutti i luoghi in cui la comunità si ritrova. Grandi e piccoli che si divertono a esplorare l’animo umano attraverso questa forma di spettacolo molto antica, ma sempre attuale e viva – dichiara la presidente della commissione cultura del consiglio regionale, Cristina Giachi – Siamo contenti di sostenere questa manifestazione come Regione.