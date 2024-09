Torna Ciao Maschio la confessione di Spinalbese su Belen | Ancora oggi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 14 settembre 2024) "Io esiamo due lunatici, adesso su questa cosa io ci scherzo e ne parlo anche in maniera divertente, ma vivendola allora, quando eravamo fidanzati, non lo era affatto". È lache Antoninofa a Nunzia De Girolamo, ospite della prima puntata diin onda sabato 14 settembre in seconda serata su Rai1. "Purtroppo, - ha proseguito nel suo racconto l'ex fidanzato della showgirl argentinaRodriguez -andiamo avanti di settimana in settimana. Una volta parliamo e andiamo d'accordo, altre settimane non andiamo affatto d'accordo. Delle volte inizia lei, altre volte io. ‘'- ha proseguito l'hairstylist - ha 11 anni più di me. Io, in generale, ho sempre avuto donne più grandi di me. Quindi quello non è stato solo un momento. Ma, è il caso di dirlo, sbagliando si impara.infatti sto con una ragazza più piccola di me''