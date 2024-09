Tajani ' contrari a tassa extraprofitti ipotesi irreale'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) "Noi siamo assolutamenteallasugli: l'abbiamo detto fin dall'inizio e non abbiamo avuto nessuna segnalazione in questa direzione". Lo ha detto, in merito all'di inserire la misura nella Manovra, il ministro degli Esteri Antonio, a Cagliari per ufficializzare l'ingresso in Forza Italia di tre consiglieri regionali ex Partito Sardo d'Azione. "C'è il nostro no - ha ribadito - il ministro Giorgetti non ne ha mai parlato: lo considero un periodo ipotetico dell'irrealtà ". "Dobbiamo fare di tutto per ripartire dall'economia reale, che vuol dire industria e agricoltura. Quando ho parlato di scarso coraggio della Bce parlavo di questo: il costo del denaro è alto ed è difficile per gli imprenditori, soprattutto giovani, avere l'accesso al credito facilitato e pianificare investimenti a lungo termine. Il mio non è stato, quindi, un capriccio".