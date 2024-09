Tabellone Wta Monastir 2024 | risultati e accoppiamenti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 14 settembre 2024) Ilcon tutti glie iturno per turno del WTA 250 di, in programma dal 9 al 15 settembre. Elise Mertens e Clara Burel sono le prime due teste di serie del torneo tunisino, che lo scorso anno vide trionfare in finale proprio la tennista belga ai danni della nostra Jasmine Paolini. La toscana, ovviamente, dopo il tour de force di questi ultimi mesi, non prende parte al torneo e si concentrerà sugli appuntamenti più importanti di questo finale di stagione. C’è al via Lucia Bronzetti, quinta giocatrice del seeding. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE MONEYWTA 250FINALE (Q) Kartal vs Sramkova QUARTI DI FINALE (Q) Kartal b. Lys 5-1 ritiro Sramkova b. (7) Bronzetti 6-3 6-4 QUARTI DI FINALE Lys b. (Q) Sonmez 7-5 6-3 (Q) Kartal b. (Q) Starodubtseva 7-6(4) 6-2(7) Bronzetti b. (Q) Ruzic 6-2 6-1 Sramkova b.