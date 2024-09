Tabellone Wta Guadalajara 2024 | risultati e accoppiamenti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 14 settembre 2024) Sorteggiato ilprincipale del torneo Wta 1000 di, in programma sul cemento messicano dal 9 al 15 settembre. Archiviati gli US Open, diverse stelle del circuito hanno preferito prendersi una pausa dopo le fatiche di Flushing Meadows, e per questo motivo il numero uno del seeding è di Jelena Ostapenko, scivolata in questa settimana al numero 12 del ranking Wta. A seguire, le teste di serie numero 2, 3 e 4 sono rispettivamente Danielle Collins, Viktoria Azarenka e Caroline Garcia. Le due azzurre presenti sono Martina Trevisan e Lucrezia Stefanini. Di seguito ecco ilcompleto con gliin costante aggiornamento. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIWTA 500SEMIFINALI (5) Frech vs (4) Garcia Osorio vs (Q) Gadecki QUARTI DI FINALE (5) Frech b. Stakusic 6-4 6-3 (4) Garcia b. (6) Bouzkova rit Osorio b.