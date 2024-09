Stipendi docenti Valditara risponde a Schlein | Non ci siamo dimenticati della scuola Gli altri governi hanno fatto poco o nulla

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di sabato 14 settembre 2024) Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, ha deciso dire alle critiche che sono state oggetto di discussione in questi giorni riguardanti argomenti. In un video pubblicato sui social,ha affrontato le questioni delle mense scolastiche, deglideie del Liceo del Made In Italy. L'articolo: ā€œNon ci. Gliā€ .