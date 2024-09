Stella Rossa altra vittoria in campionato | l’Inter si avvicina!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 14 settembre 2024)attende a San Siro lo, che intanto continua a vincere in. Battuto il Napredak 2-0 nella settima sfida di Superliga.– Locontinua la striscia di risultati utili consecutivi nella Superliga Serba. La squadra che dovrà affrontare a San Siroil prossimo primo ottobre, nella seconda giornata di Champions League, ha battuto il Napredak 2-0. La formazione di Vladan Milojevi?, scesa in campo alle ore 20.00 di questa sera, ha sbloccato la sfida al 29? grazie a un rigore concesso dall’arbitro e trasformato da Bruno Duarte. L’attaccante brasiliano non sbaglia dal dischetto e porta avanti i suoi, che alvallo chiudono sull’1-0. La seconda frazione di gioco si apre in maniera ottimale per lo, che al 47? riesce già a raddoppiare. Lo fa grazie al gol del centrocampista classe ’93 Mirko Ivanic.