Sport in tv oggi sabato 14 settembre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

(Di sabato 14 settembre 2024)14ci aspetta una giornata ricca di. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con le qualifiche del GP di Azerbaijan, mentre gli amanti del tennis potranno gustarsi la Coppa Davis. Riflettori puntati sulla Louis Vuitton Cup: a Barcellona iniziano le semifinali e Luna Rossa è pronta a tornare in acqua per fronteggiare American Magic. Gli Europei di ciclismo propongono la prova in linea elite femminile, ma attenzione anche al Memorial Pantani. Da non perdere le finali della Diamond League, che chiudono la stagione della grande atletica leggera. Proseguono i tornei di golf della settimana, i Mondiali di calcio a 5, il Grand Prix di judo a Zagabria e la Coppa del Mondo di canoa slalom a Ivrea. In serata la grande boxe con l’eliminatoria del Mondiale IBF dei pesi medi tra l’italiano Oliva e Pavlov, mentre nella notte Canelo tornerà sul ring.