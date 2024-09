Speak No Evil buona la prima negli USA Beetlejuice 2 verso un nuovo primato

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di sabato 14 settembre 2024) Il remake americano dell’horror scandinavoNocomincia col piede giusto al Box Office USA, persi prevede unto. Accompagnato da una serie di ottime recensioni (87% su Rotten Tomatoes),Noha raccolto venerdì un incasso stimato di 5 milioni di dollari, cifra che include anche l’antedel giovedì da 1,3 milioni. Sicuramente non si tratta di una partenza a razzo ma, considerando il chiacchiericcio intorno a quest’operazione remake ma anche il basso budget, i più che probabili 12,5 milioni entro domenica non possono essere considerati una brutta cosa., come anticipato, si avvia a vincere nuovamente il botteghino americano.