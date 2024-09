Spazzamento della cenere lavica i divieti di sosta a Catania fino al 21 settembre

Leggi tutta la notizia su cataniatoday

(Di sabato 14 settembre 2024) Nella giornata di venerdì, Gema Spa ha raccolto oltre 400 tonnellate di rifiuti non differenziati nel Lotto Centro, come previsto dal calendario per le utenze domestiche e non. Questo dato è in linea con le settimane precedenti, e si ricorda che ogni tonnellata conferita in discarica ha un costo