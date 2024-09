Sostenibilità ecco la rosa dei finalisti del Green Economy Award 2024

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 14 settembre 2024) Roma, 14 set. (Adnkronos) - In occasione della WellWeek, al Salone Margherita di Napoli il prossimo 19 settembre, si terrà il, un'iniziativa dell'Associazione For Human Community volta a riconoscere e premiare le realtà italiane di eccellenza nel Benessere e, con l'intento di mettere in luce e valorizzare le realtà di eccellenza che si distinguono nell'integrare lae il benessere nella loro strategia e pratica quotidiana. Dopo una selezione accurata, la Giuria ha definito la top 5 delle aziende finaliste per ciascuna categoria, pronte a sfidarsi per il riconoscimento di eccellenza nelle pratiche sostenibili. Quest'anno, l'alta qualità dei progetti presentati ha superato ogni aspettativa, evidenziando un panorama aziendale italiano sempre più attento e innovativo.