Sinistra Boccia-ta | sale il consenso al governo giù Pd e Schlein

(Di sabato 14 settembre 2024) L'affaire-Sangiuliano non ha alcun impatto sul. Anzi. Il gradimento degli elettori per l'esecutivo di Giorgia Meloni cresce mentre cala nei consensi il principale partito dell'opposizione, ossia il Pd di Elly. Questi sono alcuni degli elementi che emergono dall'ultimo sondaggio politico di Ipsos illustrato da Nando Pagnocelli sul Corriere della sera sabato 14 settembre. Un po' di numeri. Il gradimento delsi attesta al 44%, in crescita rispetto al 43% di luglio, con la premier stabile al 44%. I partiti. Fratelli d'Italia rimane la prima forza politica del panorama con il 27,5%, seguito dal PD al 21,6% in virtù del calo di un punto rispetto alla scorsa rilevazione, a luglio. Il Movimento 5 Stelle cresce di un punto e si attesta al 13,9%. Forza Italia è al 9%, la Lega all'8,2%, Noi moderati all'1%.