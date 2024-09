Sestri Levante-Spal 1-1 | Pane pareggia poi doppia chance biancazzurra - LA DIRETTA

Leggi tutta la notizia su ferraratoday

(Di sabato 14 settembre 2024) Ancora luci dei riflettori accese sulla. Questa volta sono quelli dello stadio di, per un match decisamente delicato. I biancazzurri, ancora sotto zero in classifica, cercano il primo successo in stagione. Ma l’impresa, perché tale sarebbe, è resa ancor più complicata dal