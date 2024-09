Serbia | avvio produzione di massa presso fabbrica cinese di pneumatici 1

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 14 settembre 2024) Zrenjanin, 14 set – (Xinhua) – Il presidente serbo Aleksandar Vucic (secondo da destra) visita lo stabilimento dimentre partecipa alla cerimonia di inaugurazione per lain serieil primo impianto didiin Europa a Zrenjanin, in, il 13 settembre 2024. Ladiha avviato ladiin. Ladie’ ufficialmente iniziatail nuovo stabilimento di Linglong a Zrenjanin ieri, segnando il primo impianto dididella Cina in Europa. Il presidente serbo Aleksandar Vucic, che ha partecipato all’inaugurazione insieme all’ambasciatoreinLi Ming e al presidente di Linglong Tire Co., Ltd., Wang Feng, ha sottolineato l’importanza economica del progetto. (Xin) Agenzia Xinhua