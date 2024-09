Serata da incubo in A1 | camion a fuoco traffico in tilt

Leggi tutta la notizia su bolognatoday

(Di sabato 14 settembre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYOtto chilometri di cosa e un mezzo in fiamme. È accaduto ieri sera sulla A1 in direzione Bologna. Unè andato aalle 21 circa nel tratto compreso tra il bivio con la A1 Direttissima e Sasso Marconi.Si sono formate 8 km di