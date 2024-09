Semifinali Luna Rossa-American Magic quando le regate 3 e 4 in tv | orari e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 14 settembre 2024) Buona la prima e la seconda.ha battutonelle prime duedi Louis Vuitton Cup 2024 ed è salita quindi sul risultato di 2-0 contro Patriot, ma il confronto è ancora lungo. Domenica 15 settembre, alle 14:00, inizierà la nuova giornata disi sfideranno alle 14:10 con glii che entreranno mure a sinistra. Poi i due team si sfideranno nuovamente alle 15:22. Nel secondo (14:46) e nel quarto match (15:58) toccherà ad Ineos Britannia e Alinghi. Si disputeranno 4 match al giorno (2 per ogni semifinale). Ogni vittoria assegna un punto e vince il team che per primo raggiunge 5 punti. Potrete seguire le gare in diretta tv su Canale 20 e Italia 1, oltre che insul sito di SportMediaset e su Mediaset Infinity.