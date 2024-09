Scuola Cgia | 431mila giovani fermi alla terza media

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di sabato 14 settembre 2024) (Adnkronos) – Nei giorni in cui inizia il nuovo anno scolastico ladi Mestre sottolinea come bensi siano fermati, senza concludere nemmeno un corso di formazione professionale della durata superiore a 2 anni e in questo momento non frequentano alcun corso scolastico o formativo. L'elaborazione compiuta dall’Ufficio studi L'articolo: “” proviene da Webmagazine24.