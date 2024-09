Scoperta una piantagione di marijuana nell' aretino nei guai un 46enne

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 14 settembre 2024) Castiglion Fiorentino (Arezzo), 14 settembre 2024 -dai carabinieri unadi canapa indiana, con nove piante alte fino a due metri e mezzo, in un'area a Castiglion Fiorentino (Arezzo). Nel corso del controllo un uomo di 46 anni è stato colto in flagranza ed è ritenuto responsabile di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari hanno rinvenuto e successivamente posto sotto sequestro le piante di cannabis, piantate all'interno di un'area dotata di impianto di irrigazione a goccia collegata ad una cisterna da 1000 litri d'acqua e con sistema di videosorveglianza. Sequestrati anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga, oltre a blister con vari semi. Inoltre sono stati rinvenute 129 munizioni da caccia di vario calibro tra le quali 19 a palla, che ildeteneva senza titolo autorizzativo.