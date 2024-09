Scomparsa con la figlia di 3 anni si teme il peggio | lettera di addio e auto vicino a un ponte

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 14 settembre 2024) Doppia tragedia in Veneto: una donna di 45- S. R. le sue iniziali - residente a Miane (Treviso) ha lasciato sul tavolo di casa unadi cinque pagine, nella quale annuncia l'intenzione di volersi uccidere. Poi èda casa assieme alladi 3. La donna ha lasciato a casa cellulare e portafoglio con i documenti. A trovare i fogli il compagno della donna che ha subito allertato la polizia che ha avviato ricerche. Sembra che la donna da tempo vivesse in una situazione di disagio psicologico, accentuata dal fatto che in corso ci sarebbe la separazione con il compagno. A farre ilè anche il ritrovamento dell'della donnaa un. "La vettura è stata ritrovata a Covolo (Tv).