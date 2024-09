Scivola e cade per 20 metri sul Pizzo Cernello | grave escursionista

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 14 settembre 2024) Valgoglio (Bergamo) – Un uomo di 64 anni è stato trasportato con l'elisoccorso in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII dopo essere caduto per circa ventiin una zona impervia nei pressi del, sulel Alpi orobie nel comune di Valgoglio. L'incidente è avvenuto oggi, sabato 14 settembre, alle 11. L', residente a Bergamo, stava percorrendo le creste che uniscono le cime del Monte Cabianca e del Monte Madonnino. Sul posto, con l'elisoccorso, anche i tecnici del Soccorso alpino. L'uomo si trovava in compagnia di una cugina che ha lanciato l’allarme