Sci alpino operazione riuscita per Nicol Delago | previsti due mesi di stop

(Di sabato 14 settembre 2024) La FISI ha rilasciato un comunicato stampa contenente un aggiornamento sulle condizioni di salute di, rientrata d’urgenza in Italia per sottoporsi ad un intervento chirurgico in seguito alla frattura della clavicola rimediata nei giorni scorsi in Argentina. L’intervento è perfettamente riuscito: “E’ perfettamentel’alla spalla destra a cui è stata sottopostaalla clinica La Madonnina di Milano“. Ridotta la frattura: “Il dottor Andrea Panzeri, Presidente della Commissione Medica FISI, in collaborazione con il dottor Gabriele Thiebat e il dottor Riccardo Accetta (responsabile dell’UO di Traumatologia dell’IRCCS Ospedale Galeazzi – Sant’Ambrogio) hanno provveduto a ridurre la frattura scomposta della clavicola che la ventottenne finanziera gardenese si è procurata nei giorni scorsi durante un allenamento sulle nevi argentine di Ushuaia“.