Sassari bimbo di 9 anni travolto e ucciso da una porta da calcio | giocava con due coetanei

(Di sabato 14 settembre 2024) Tragedia nel pomeriggio di oggi, sabato 14 settembre, a Ozieri, in provincia di. Un bambino di 9è statoda unadiche gli è crollata addosso mentrecon duein un campo sportivo. L’incidente è avvenuto poco dopo le 18, dopo che i tre ragazzini erano entrati nel campo per giocare a palla: per motivi tuttora in fase di accertamento unamobile, di quelle che si usano durante gli allenamenti per ridurre le dimensioni del campo, ha ceduto, cadendo addosso al bambino. I due compagni di gioco hanno subito dato l’allarme e sul posto sono arrivati il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Ozieri. Per oltre un’ora i soccorritori hanno cercato con ogni mezzo di rianimare il bambino, ricostruisce l’Ansa, ma ogni tentativo è risultato vano.