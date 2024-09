San Siro Barbara Berlusconi tuona contro la gestione di Sala | sembra il gioco dell’oca

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 14 settembre 2024)interviene sulla vicenda stadio dopo il no di Milan e Inter al progetto di ristrutturazione di Sanproposto da WeBuild e la relativadella vicenza del sindaco di Milano, Giuseppe. “La vicenda è umiliante per una città come Milano, simbolo di modernità, innovazione e che ha sempre anticipato i tempi. Una commedia all’italiana vera e propria fatta appositamente per non decidere nulla – ha dichiarato la figlia dell’ex-patron del Milan Silvio– Sono stati persi mesi per constatare l’ovvio: ovvero che Sannon è di fatto ristrutturabile perché gli eventuali costi non sono sostenibili e molto lontani dalla cifra che era stata presentata. Siamo tornati alla proposta del 2019. È sconfortante rilevare che, come nel, si torna sempre al punto di partenza“.