Saluti romani a Predappio | prosciolto l' imitatore del Duce

(Di sabato 14 settembre 2024) Il giudice del Tribunale di Forlì, Andrea Priore, ha pronunciato il non luogo a procedere per insussistenza del fatto nei confronti di 12 persone sotto accusa per aver violato la legge Scelba e Mancino. Tra gli imputati anche il ristoratore di Sequals Ferdinando Polegato e la moglie Teodora