Roma risultava presente ma non era in ospedale il chirurgo del Gemelli Sergio Alfieri rischia il processo Aveva operato due volte Papa Francesco

(Di sabato 14 settembre 2024) In almeno 29 casi il professor, uno dei medici più blasonati d’Italia, noto per averin due occasioni il, non era in salaria al Policlinicodiquando invece sosteneva di esserlo: i registri ne attestavano la presenza, lui era altrove . In 16 occasioni avrebbe potuto perfino contare sull'aiuto di diversi colleghi che con lui hanno raccontato il falso.