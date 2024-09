Ritrovato il corpo del giovane disperso a Terrasini | era stato risucchiato da un' onda e inghiottito dal mare

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di sabato 14 settembre 2024) Trovato ildi Antonino D’Amico ildi 22 di Partinicoinda tre giorni. Lo hanno recuperato i sub dei vigili del fuoco e iladagiato su una motovedette della Capitaneria di Porto. Le condizioni del, molto agitato in questi giorni, hanno rese complesse le ricerche del. Ildi Partinico che lavorava in una pizzeria, è