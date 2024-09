Ritrovato il corpo del 22enne dispero in mare nel palermitano Il sindaco di Panticino Oggi il cielo piange lacrime di madre

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Ildi Antonino D’amico, ildi Pantinico (Palermo) disperso inda mercoledì scorso, è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Nelle scorse ore alcune pattuglie di terra della Capitaneria di Porto di Terrasini e della Protezione Civile Comunale hanno individuato ilin prossimità del luogo della scomparsa. Sul litorale, la costa è caratterizzata da numerosi anfratti e si raggiungono rapidamente profondità di 30 metri. L’ipotesi degli inquirenti è che il giovane sia stato risucchiato dalle onde e, trascinato al largo, sia rimasto incastrato sul fondale fino a perdere conoscenza. In queste ore la procura deciderà se disporre l’autopsia per accertare le cause del decesso. Le condizioni del, molto agitato in questi giorni, hanno rese complesse le ricerche del disperso.