Risultati Serie C Girone C 4ª Giornata | nel turno degli 0-0 il Picerno resiste a Catania | CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 14 settembre 2024) Non ce l’hanno fatta a prevalere sull’avversarioe continuano a condividere la vetta della. Lo 0-0 di, ovviamente, soddisfa ile lascia l’amaro in bocca alla squadra di Toscano. Domani il Benevento può volare in vetta da solo ma è chiamato alla vittoria sul campo del fanalino di coda Altamura, ma ancor meglio può fare il Cerignola che ha un punto in più ed è chiamato alla gara casalinga contro il Giugliano.