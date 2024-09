Riparte ‘Domenica In’ | gli ospiti della puntata del 15 settembre

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 14 settembre 2024) ROMA – Prende il via domenica 15alle 14 su Rai1, in diretta dagli ‘Studi Rai Fabrizio Frizzi’, l’edizione 2024/25 di “Domenica In”, condotta anche quest’anno da Mara Venier. Per la popolare e amatissima conduttrice sarà la 16^ volta alla conduzionetrasmissione (la sua prima edizione è stata quella del 1993/94) e la settima consecutiva. La formula di “Domenica In” 2024/25 si presenta con tante novità, a partire dallo studio che avrà una scenografia completamente rinnovata, in grado di valorizzare al meglio i diversi momenti di spettacolo e di intrattenimento di uno dei programmi più popolari e longeviRai. Non mancheranno le celebri e richiestissime interviste ‘One-to-One’ di Mara Venier, ormai un elemento centrale e imprescindibile per il successo del programma.