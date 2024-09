Ricercato negli Stati Uniti e rintracciato a Salerno | arrestato un 38enne ucraino

Leggi tutta la notizia su salernotoday

(Di sabato 14 settembre 2024) In azione, ieri, 13 settembre, a, i carabinieri della Stazione di Fratte che hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa a fini estradizionali, come richiesto dalle Autorità italiane dal Dipartimento di Giustizia degli