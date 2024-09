Ricatto dopo relazione extraconiugale arrestato l’uomo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 14 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDa otto mesi il suo le chiedeva soldi, minacciando in caso contrario di mostrare al marito di lei delle foto intime scattate durante unaavuta con lei. La donna si è infine rivolta ai carabinieri della stazione di Grumo Nevano (Napoli), e proprio durante il colloquio con i militari ha ricevuto l'ennesima telefonata con una richiesta di mille euro. I carabinieri ascoltano in diretta e consigliano alla vittima di accettare ogni condizione: all'appuntamento, in un distributore di benzina di Casandrino, ci sono anche i militari che bloccanoe lo arrestano.