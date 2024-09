Raffiche di vento fino a 60 km h e ancora piogge e aria fresca

Leggi tutta la notizia su foggiatoday

(Di sabato 14 settembre 2024) PUGLIA - Allerta gialla in tutta la Puglia, per l'intera giornata di domani 15 settembre, per venti forti nord-occidentali con rinforzi di burrasca sulle aree costiere adriatiche.Intanto, Lorenzo Badellino di 3Bmeteo ha diramato il bollettino meteo per i prossimi giorniUno strutturato