Quando un vigneto è il luogo ideale per un’opera

(Di sabato 14 settembre 2024) La Maremma toscana, una regione storica ricca di tradizioni e bellezze naturali, sta vivendo una rinascita culturale grazie a Hypermaremma. Questa iniziativa, avviata nel 2019, promuove il territorio con l’arte contemporanea, attirando artisti e visitatori da tutto il mondo e coinvolgendo anche chi qui vive tutti i giorni. Durante questo lustro alcuni dei luoghi di questa parte di Toscana sono stati scelti per ospitare, arricchire e valorizzare alcune opere d’arte, sparse nella bassa Maremma in posti inaspettati, come il “Gorilla” di bronzo di Davide Rivalta sulla spiaggia della Feniglia e il “Fontanile” di Giuseppe Ducrot a Capalbio. Una delle novità più importanti del 2024 è stata l’inaugurazione di “Senza titolo (Prospettiva Cielo)” di Mauro Staccioli, situata nei pressi di Capalbio e aperta a inizio luglio, dopo essere stata dimenticata per mesi in un magazzino milanese.