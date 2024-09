Pm all' assalto | chiesti sei anni per Salvini Il ministro | ho fatto il mio dovere

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 14 settembre 2024) Tutto come previsto. Il Procuratore aggiunto di Palermo Marzia Sabella, al termine della requisitoria del processo Open Arms, durata circa sette ore, ha chiesto la condanna a seiper ilMatteo, accusato di sequestro di persona e di rifiuto di atti d'ufficio. "Ci accingiamo a chiedere la condanna dell'imputato", spiega Sabella, ricordando i 147 migranti parte offesa del processo, "oltre che per difendere i confini del diritto", ha detto. "Il diniego volontario e consapevole" di Matteoa concedere il porto ai migranti sulla Open Arms «ha leso la libertà personale di 147 persone per nessuna apprezzabile ragione", ha detto. "In questo processo è mancata la presenza della gran parte delle persone offese, perché anche per potere essere persone offese bisogna nascere nella parte giusta.