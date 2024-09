Pista di pattinaggio | raid di vandali e ladri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) "Danni per migliaia di euro alladidi viale Trieste. Ci hanno rubato anche i pattini nuovi, l’incasso della macchinetta degli snack e anche l’idropulitrice nuova". Lo racconta con rammarico Michele Munno, responsabile dell’Asd Dnu Sport che gestisce ladel lungomare e che giovedì scorso si è accorto di furto esmi. "E’ successo tra lunedì e mercoledì – lamenta il gestore -, eravamo chiusi. Hanno distrutto 6 porte e il danno è ingente. L’assicurazione stipulata non ci copre per questo tipo di eventi. Farò denuncia".