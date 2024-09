Piove e in tribunale entra ancora l’acqua

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) Fuorianche in. Amara sorpresa ieri mattina a Palazzo di Giustizia, in corso Mazzini. Dal tetto della struttura c’è stata una infiltrazione d’acqua dovuta all’ondata di maltempo che ha interessato la città. Nell’aula collegiale, al quinto piano delordinario, ha iniziato are., che filtrava dal tetto, ha gocciolato sulle scrivanie delle postazioni riservate agli avvocati di parte civile. Erano in corso le udienze tenute dal giudice Pietro Renna che ha dovuto chiamare gli operai che si stanno occupando dei lavori di ristrutturazione del palazzo. Lavori che riguardano anche il tetto. Per risolvere il problema è stata data indicazione di mettere un telone sul tetto dove evidentemente c’è una infiltrazione.è stata poi asciugata ma qualche goccia è continuata a scendere.