Per 20 anni si è preso cura del campo scuola ' Marfoglia' | una targa per ricordare Guido Perissinotto

Leggi tutta la notizia su ravennatoday

(Di sabato 14 settembre 2024) Sabato 28 settembre, alle 11, al' di via Falconieri a Ravenna si terrà l’inaugurazione di una, in ricordo dell’unico custode, che per più di 20ha vigilato e protetto, con attenzione e affetto, tutte le strutture e gli atleti. Generazioni di