Pelletteria made in Italy protagonista a Mipel

(Di sabato 14 settembre 2024) Da questa domenica fino a martedì in Fiera Milano le collezioni per la primavera-estate 2025 di oltre 200 brand. In primo piano lo spazio Showcase Milano riservato ad aziende di moda e design italiane selezionate per creatività, innovazione e ricerca. Focus sull'Area Trend. Le innovative sessioni "live shopping" guidate da live streamer internazionali