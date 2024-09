Palmeri | Champions League? Inter una partita sarà decisiva!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 14 settembre 2024) Tancredisi concentra sulla, che comincerà settimana prossima. Il giornalista si focalizza sul percorso dell’. ASPETTATIVE – Tancredi, su Sportitalia.it, dice la sua sul percorso dell’in: «Nel pacchetto di testa le italiane potrebbero essere piazzate molto bene, e mi riferisco solo ae Juventus, alla pari con Arsenal, Atletico e PSG, e persino superiori a Bayern e Barcellona. L’parte da un potenziale sesto posto con cui impostare l’andatura per gli Ottavi, la Juventus davvero da immediatamente dietro. Ma il calendario nerazzurro è più difficile, con City e Leverkusen in trasferta, e soprattutto Arsenal in casa. Là si deciderà la qualificazione diretta, visto che per passare servono 6 vittorie su 8.