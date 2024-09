PAGELLE Milan-Venezia i VOTI ai protagonisti del match

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 14 settembre 2024) I, i TOP e FLOP aidelvalido per la 4ª giornata del campionato di Serie A:, i TOP e i FLOP delvalido per la 4ª giornata del campionato di Serie A 2024/2025:. TOP – Non segna, ma la prestazione di Rafael Leao è da applausi, quelli che poi San Siro,