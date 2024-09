Pagelle Milan-Venezia 4-0 | voti e tabellino Serie A 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 14 settembre 2024) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la quarta giornata del campionato di. I rossoneri partono forte e dopo neanche due minuti di gioco sbloccano il risultato: giocata di tacco di Leao per Theo Hernandez che si inserisce e con il suo sinistro batte un Joronen tutt’altro che perfetto e fa 1-0. I ragazzi di Eusebio Di Francesco reagiscono bene e creano qualche pericolo alla porta difesa di Maignan. Ma la partita finisce sugli sviluppi di un calcio d’angolo: Fofana fa 2-0 e di fatto chiude l’incontro. Ilsi scioglie come neve al sole, compie altre due ingenuità che causano due calci di rigore: Pulisic e Abraham dagli undici metri sono glaciali e calano il poker.