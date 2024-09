Padova accoltellò a morte il fidanzato Mattia Caruso | sconterà 20 anni ai domiciliari con la figlia

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 14 settembre 2024)il resto della pena aicon la. Così ha deciso la sezione distrettuale del riesame del Tribunale di Venezia su Valentina Boscaro, 31enne, condannata dalla Corte d’Appello a 20per l’omicidio delil 25 settembre del 2022 a Abano Terme (). Boscaro dovrà indossare il braccialetto elettronico e non potrà utilizzare smartphone e pc. Per la famiglia della vittima è «un vero colpo». La condanna Come scrive il Corriere, il giudice ha ordinato la scarcerazione immediata di Boscaro dalla casa circondariale di Montorio, nel Veronese: la donna ha già fatto ritorno nella sua abitazione. Boscaro e il compagno la sera del 25 settembre 2022 erano andati a cena fuori al ristorante Laghi di Sant’Antonio. Al rientro la donna aveva pugnalato ail, con una coltellato al cuore mentre era al volante.