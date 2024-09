Open Arms processo a Salvini a Palermo

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 14 settembre 2024) 10.50 Si tiene ailcontro il leader della Lega e vicepremier, Matteo. Requistoria del Pm su Matteoche è imputato per "sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio" per aver impedito, in qualità di ministro dell'Interno dell'epoca cinque anni fa, lo sbarco di 147 migranti a Lampedusa. Il fondatore della Ongcommenta: "E' un giorno importante per la giustizia".replica: "Difendere i confini non è reato".