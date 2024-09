Open Arms | pm ' su vicenda sommergibile Venuti nel 2019 il Viminale sapeva tutto'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Palermo, 14 set. (Adnkronos) - "Il Ministero dell'Interno nel, fin dai primi di agosto, era a conoscenza della nota sulla presenza del' nelle vicinanze della imbarcazione. Ilnon diede importanza alla nota perché non c'era nulla che potesse essere sato a favore dlel'imputato. Non ha caratterre di affidabilitò probabtoria". Lo ha detto il Procuratore aggiunto di Palermo Marzia Sabella proseguendo la requisitoria al processoa Palermo. "Lasulha avuto risonanza nel dibattimento perché si riteneva di scagionare il ministro dell'Interno e per questo sarebbe stata tenuta nascosta ed emersa in maniera fortuita. A questa nota del 5 agosto nessuno ha dato mai alcuna rilevanza, dall'Autorità giudiziaria di Agrigento che non ritenne di inserirla nel fascicolo".