Open Arms | Pm ‘solo la terraferma può essere considerato luogo sicuro non una nave’**

(Di sabato 14 settembre 2024) Palermo, 14 set. (Adnkronos) – “E’ solo laun pos, cioè il place of safety, in altre parole il posto più. E questo lo ha ribadito anche la Corte di cassazione”. Lo ha detto il pm Calogero Ferrara, proseguendo la requisitoria nel processo Openche vede imputato il ministro Matteo Salvini, accusato di di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio, per avere impedito l’attracco di 147 migranti a bordo della ong spagnola Open. “Normalmente il Pos è il porto più vicino, però questo è stato modificato nel corso degli anni – spiega Ferrara durante la discussione in aula – Allora dobbiamo rispondere a due domande: la nave di salvataggio puòconsiderata un? Come è stato rappresentato in questo processo.