Open Arms | pm ' Per Salvini Ong ha bighellonato per giorni ma l' imbarcazione era giustificata'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Palermo, 14 set. (Adnkronos) - "Il ministro Matteoha sostenuto che la nave spagnolaavrebbe "" in acque internazionali dal 2 al 9 agosto, e dal 9 al 14 agosto, al momento in cui la nave fa ingresso in acque nazionali. Secondo il ministro la barca sarebbe arrivata due volte in un porto spagnolo. Ma questo bighellonare trova ampia giustificazione". Lo ha detto il Procuratore aggiunto di Palermo Marzia Sabella proseguendo la requisitoria del processo al vicepremier Matteo, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio. "Intanto perché il porto spagnolo era molto distante - dice Sabella - Dal 9 agosto la barca aveva 147 persone a bordo, pur essendo omologata per 19 persone. La stessa Spagna era stata sollecitata dall'Italia dal 2 agosto ma ha riposto solo il 18 agosto.